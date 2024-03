Esplugues demana ajuda al Govern per oferir pisos als veïns de la finca desallotjada

L'Ajuntament demana decretar el desallotjament definitiu

BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament d'Esplugues (Barcelona) ha demanat a la Generalitat que col·labori en "tot el possible" per oferir una sortida habitacional als veïns desallotjats d'un edifici en estat de ruïna aquest dimarts.

Ho ha dit el primer tinent d'alcalde, Eduard Sanz, en unes declaracions als periodistes aquest dimarts, en les quals ha afirmat que necessiten "l'aportació d'habitatges per part de la Generalitat" i que han contactat amb l'Agència Catalana d'Habitatge.

A més, Sanz ha explicat que l'Ajuntament ha traslladat un ofici al jutjat d'Esplugues en el qual demanen decretar el desallotjament definitiu de l'edifici.

Han atès 112 persones, de 37 unitats familiars, entre les quals hi ha 25 menors: d'aquestes famílies, 10 --que inclouen 40 persones-- van sol·licitar un allotjament temporal d'emergència, i l'Ajuntament treballa per "intentar trobar solucions adaptades a cada necessitat".

SORTIDA TEMPORAL A MITJÀ TERMINI

Sanz ha afirmat que des d'aquest dimarts estan a disposició d'oferir "alguns habitatges", que els donaran a les persones en situació de més vulnerabilitat, i que el tinent d'alcalde els defineix com una sortida temporal a mitjà termini.

Així, calcula que durant aquest dimarts s'assignaran els habitatges (per ara, són cinc pisos, dels quals "dos o tres seran immediats per avui" per a les persones en situació de més vulnerabilitat), i preveu que de cara a la setmana vinent els puguin assignar.

A hores d'ara, no han facilitat cap habitatge temporal, que intenten que sigui a Esplugues, i ha explicat que estan buscant "solucions habitacionals en el conjunt de l'àrea metropolitana" de Barcelona.

L'Ajuntament està valorant altres opcions i també han contactat amb hotels: "Si és per passar uns dies, segurament són millors condicions que un alberg".

ENDERROCAMENT D'AQUÍ A DOS MESOS I MIG

El tinent d'alcalde ha afirmat que, un cop desallotjat definitivament, el següent pas no serà enderrocar-lo, sinó "assegurar-lo amb l'única finalitat que els inquilins puguin entrar a recuperar les seves pertinences".

Un cop els veïns recuperin les seves pertinences, aleshores sí que es farà l'enderrocament, que preveuen que "es podria fer d'aquí a dos mesos i mig", tot i que si el poden avançar, ho faran.