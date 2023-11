ERC veu la proposta de pressupostos de Collboni "sense ambició i impròpia d'un inici de mandat"

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona ha valorat aquest dimecres la proposta de pressupostos i ordenances fiscals per al 2024 anunciada dimarts a la tarda pel govern de Jaume Collboni, que la veu "sense ambició i impròpia d'un inici de mandat".

"No té sentit parlar de pressupostos sense que el govern de Collboni expliqui com és el seu projecte per a Barcelona i amb qui volen governar", ha afirmat el líder del grup, Ernest Maragall en una entrevista de Ràdio Estel, informa ERC en un comunicat.

Creu que la proposta no té "projecte ni horitzó" i que no defineix l'orientació que vol prendre el Govern municipal, per la qual cosa Maragall ha demanat ajornar la votació inicial dels pressupostos (prevista per dimecres vinent) per tenir espai de negociació.

Sobre números concrets, ERC ha criticat que la proposta "redueix de manera dràstica el fons de contingència, la qual cosa dona menys marge per assignar durant l'any aquests recursos a altres polítiques", i que l'únic districte que augmenti el pressupost més d'un 4% sigui Ciutat Vella.

A més a més, han valorat que hi ha 300 milions d'euros no assignats que "sembla indicar que és el marge que donen als altres grups que vulguin entrar a negociar", amb la qual cosa consideren que els comptes contemplen poca inversió i poc marge per a la negociació.