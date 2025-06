ERC veu positivament el comissionat per al turisme de Barcelona perquè en reconeix la "importància"

BARCELONA 20 juny (EUROPA PRESS) -

ERC ha valorat positivament el nou comissionat per gestionar el turisme que ha anunciat aquest divendres l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, perquè consideren que d'aquesta manera el govern municipal reconeix "la importància de la qüestió i la situa en l'agenda política amb el pes que mereix".

Els republicans han considerat que la decisió de Collboni és fruit de les seves exigències durant el mandat i han afirmat que el comissionat "haurà de garantir que l'activitat turística sigui compatible amb una ciutat per viure-hi sense perdre la seva identitat", segons ha informat el grup en un comunicat aquest divendres.

"La feina que tenim per davant és enorme i, per tant, donarem molta feina a aquest comissionat i insistirem perquè els resultats arribin com més aviat millor", han afegit.