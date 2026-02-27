ERC tria Elisenda Alamany com a candidata a l'alcaldia de Barcelona

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
Elisenda Alamany ha estat triada cap de llista d'ERC per a les eleccions municipals de 2027 amb un 73% dels suports, després que la Federació d'ERC celebrés aquest divendres la jornada electoral de les primàries per triar el seu candidat.
Alamany, que era l'única candidata que concorria a les primàries d'ERC, ha obtingut 415 vots enfront de 155 en blanc.
La proclamació d'Alamany com a candidata a les eleccions municipals tindrà lloc aquest dissabte i posarà punt final al procés de primàries de la formació republicana.