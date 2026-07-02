ERC retreu a Collboni que el CE Europa es plantegi renunciar a la Primera RFEF: "Inadmissible"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
El grup municipal d'ERC a Barcelona ha retret a l'alcalde, Jaume Collboni, que el CE Europa es plantegi renunciar a jugar a la Primera RFEF perquè no veu viable econòmicament jugar un any més a Can Dragó en comptes de fer-ho al seu estadi, el Nou Sardenya.
"És inadmissible", han assenyalat els republicans en un comunicat aquest dijous, en el qual reclamen al Govern municipal una rectificació immediata del calendari per instal·lar gespa natural al Nou Sardenya, accelerar tràmits i uns terminis raonables.
Han criticat que, malgrat l'anunci de Collboni que s'instal·laria la gespa, la solució està molt allunyada de l'expectativa generada i han alertat: "Barcelona no pot permetre que una de les seves entitats esportives més arrelades hagi de triar entre la supervivència econòmica i competir en la categoria que s'ha guanyat".