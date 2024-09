ERC reclamarà a Collboni "mesures urgents" per regular els lloguers de temporada

També demanarà revisar l'ordenança de terrasses en el ple de divendres

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona reclamarà al govern de Jaume Collboni "mesures urgents" per regular els lloguers de temporada a la ciutat, ha informat en un comunicat aquest dijous.

En el ple de divendres els republicans presentaran una proposició perquè Collboni exigeixi a la Generalitat i al Govern central "que desenvolupin de manera urgent una regulació efectiva dels lloguers de temporada i habitacions".

La iniciativa també inclou una crida perquè el Congrés dels Diputats aprovi una legislació que permeti a les ciutats disposar d'eines per limitar aquest tipus de lloguers.

Per ERC, es tracta d'una qüestió "crítica" per als barcelonins perquè afecta l'accés a l'habitatge per a moltes famílies, contribuint a l'especulació immobiliària, recull el comunicat.

ALTRES INICIATIVES

El grup municipal demanarà al govern municipal impulsar una nova ordenança de terrasses "que tingui en compte l'equilibri entre l'activitat econòmica, el dret al descans veïnal i els usos col·lectius de l'espai públic", atès que, segons els republicans, la modificació de l'ordenança aprovada el 2021 no va comptar amb consens polític ni el dels actors implicats, textualment.

ERC també preguntarà a Collboni sobre la implementació de la figura de l'alcalde de nit --per gestionar la governança nocturna de la ciutat-- que el govern va anunciar al gener i "no s'ha donat més informació sobre el seu desplegament o model de governança".

Finalment, presentaran una declaració institucional "per condemnar l'assassinat" de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys i exigir al Govern central una disculpa formal.

PIROMUSICAL DE LA MERCÈ

D'altra banda, el portaveu d'ERC al consistori, Jordi Castellana, ha registrat, en representació del grup municipal, un prec per escrit per preguntar al govern municipal per què "no va prendre les mesures necessàries per garantir una presència adequada de cançons en català" en el piromusical de la Mercè, que es va celebrar dimarts.

El prec també pregunta "com pensa (el govern de Collboni) assegurar aquesta presència en futures edicions" i assenyala que les dades de les enquestes sociolingüístiques dels últims anys a la ciutat mostren un alarmant, textualment, descens de l'ús social del català a Barcelona.