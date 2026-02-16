ERC reclama "aturar la subhasta" del Centre de la Vila i destinar-lo a l'ús veïnal i comerç local

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, ha reclamat "aturar la subhasta" del centre comercial Centre de la Vila, propietat de l'empresa pública Mercasa i que se celebrarà el 10 de juny, per destinar-lo a l'ús veïnal i al comerç de proximitat.
Els republicans portaran la proposta a la comissió de Presidència d'aquest dimecres, en la qual proposen al govern municipal "activar la compra a preu públic o la cessió per part de l'Estat", indica la formació en un comunicat.
"Ni tan sols ara, que governa el mateix partit a l'Ajuntament i a l'Estat, són capaços de resoldre-ho", ha lamentat Coronas, que ha recordat que el 2022 el consistori ja va explorar la compra de l'espai per valor superior al de la subhasta actual.
ERC també portarà a les comissions de febrer una proposició per traçar una "estratègia clara" per aprofitar l'entrada en vigor de la nova regulació de lloguers de temporada per captar el nombre més gran d'habitatges i incorporar-los al parc públic.
D'altra banda, proposaran impulsar en els següents 6 mesos una regulació de locals comercials a zones tensionades pel turisme, davant l'"onada de tancaments de comerços històrics i la pressió immobiliària creixent".