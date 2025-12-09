ERC reafirma el seu suport a la nova ordenança de civisme de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, ha reafirmat el suport del seu partit a la modificació definitiva de l'ordenança de civisme després de veure complertes les seves exigències per part del govern municipal.
En unes declaracions als mitjans aquest dimarts, ha sostingut que el resultant de la negociació amb l'executiu ha estat una "ordenança millor que la vigent, i és una ordenança de convivència de la qual es pot garantir el compliment".
Els republicans havien reclamat a l'alcalde, Jaume Collboni, que en la norma es prioritzés la mediació en casos de conflicte, que s'ampliessin les mesures alternatives i que quedés clar que les sancions administratives quedarien desvinculades dels informes d'arrelament en el cas de les persones migrants.