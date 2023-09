ERC reafirma el seu rol a l'oposició davant l'"orientació conservadora" del govern de Collboni

Critica la "competència" entre BComú i TriasxBcn per entrar en l'executiu



BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona ha reafirmat el seu rol a l'oposició davant l'"orientació conservadora" del govern de Jaume Collboni, del com ha criticat la seva gestió dels primers mesos com a alcalde de la capital catalana.

"ERC estem a l'oposició i exercirem aquest rol amb totes les conseqüències", ha expressat el líder de la formació, Ernest Maragall, junt amb la portaveu del grup, Elisenda Alamany, en roda de premsa aquest divendres.

Han explicat que "no hi ha converses" per a un pacte de govern, ni tampoc per abordar els pressupostos, i han mantingut les seves crítiques cap al govern socialista perquè consideren que està condicionat pel PP.

"No podem tolerar que el PP sigui el jutge d'aquesta ciutat", ha avisat Alamany, i tant ella com Maragall han defensat el seu projecte de ciutat, basat en tres qüestions principals: l'habitatge, l'urbanisme i la lluita contra el canvi climàtic.

En aquest sentit, Maragall ha dit que veu a Collboni "cada vegada més lluny" i ha reivindicat el pacte que va aconseguir amb Trias per a la investidura, les condicions de la qual ha dit que segueixen sent vigents perquè mostren les seves propostes per a Barcelona.

"CARRERA DESAVERGONYADA" PER ENTRAR Al GOVERN

Maragall ha avisat que no estaran pendents de la "carrera desavergonyada per entrar al govern que alguns grups mostren", en referència a BComú i TriasxBcn, entre els quals veu una competència per entrar al govern.

"Nosaltres, ni espera inútil ni precipitació. No tenim, no només cap obligació, sinó cap afany desmesurat d'avançar cap a una determinada direcció", ha insistit el líder republicà.

"El que no farem serà intercanviar croms, ni regalar vots a ningú a canvi de càrrecs. Els nostres treball d'oposició els últims anys són la millor confirmació", ha conclòs Alamany.