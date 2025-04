ERC proposa recuperar la campanya 'Barcelona posa't guapa' i rehabilitar 25.000 pisos anuals

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -

La líder d'ERC a Barcelona, Elisenda Alamany, ha proposat recuperar la campanya municipal desplegada a finals del segle XX 'Barcelona posa't guapa' i que la ciutat rehabiliti 25.000 habitatges cada any fins al 2050.

En unes declaracions als mitjans aquest dijous, ha presentat el programa 'BCN + Viva', que portaran al ple de l'abril amb l'objectiu de concedir ajuts als propietaris per avançar-se a un altre tipus d'inversions: "Si no actuem ara, els inversors internacionals ho faran per nosaltres, i no ho faran per garantir el dret a l'habitatge".

Ha xifrat en 100 milions d'euros l'aportació anual del consistori, els quals ha apuntat que serien la meitat de la recaptació del recàrrec turístic, si bé ha augurat la col·laboració de la Generalitat o l'Estat per convertir-la en una "política ambiciosa" per a la ciutat.

Alamany ha sostingut que aquesta 'Barcelona posa't guapa' del segle XXI, més centrada en l'accés a l'habitatge que en l'embelliment de façanes, suposaria que la ciutat arribés al 2050 amb "més del 80% de tot el parc rehabilitat", traduït en edificis més eficients, barris més dignes i ocupació de qualitat.

"Després dels Fons Next Generation, s'ha deixat de tenir aquesta ambició per la rehabilitació a casa nostra", ha assenyalat la líder republicana, que veu en aquesta mesura un punt d'inflexió per mirar cap al futur amb ambició i que la ciutat es prepari per als anys que venen.