ERC proposa crear una comissió municipal d'estudi sobre la compra especulativa a Barcelona

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona ha proposat crear una comissió d'estudi sobre la compra especulativa que permeti analitzar experiències internacionals i valorar-ne l'aplicació a la ciutat, i que portaran a les comissions del novembre.
Ho han anunciat en una roda de premsa aquest dilluns el portaveu republicà Jordi Coronas juntament amb el també portaveu Jordi Castellana, que ha defensat que per combatre aquest fenomen cal fer servir "totes les eines" que el consistori tingui a la seva disposició.
En el marc de l'habitatge, ERC també demanarà que es materialitzi un "salt d'escala" en les actuacions previstes per combatre l'emergència que, a parer seu, es viu a la Trinitat Vella en manca d'oferta i problemes estructurals.
Els republicans també portaran a les comissions la situació del comerç local a la rambla del Raval, on demanen actuar amb contundència davant el tancament d'establiments, i la creació d'una comissió interdepartamental per vetllar per l'ús del català en els serveis municipals.
Preguntats per les condicions de BComú al govern municipal per aprovar els pressupostos del 2026, ha celebrat que els Comuns també proposin combatre la compra especulativa però ha assegurat que ells se centraran en les seves propostes i que si arriben a un acord amb l'executiu "no serà en funció de si hi ha tercers".