ERC proposa actualitzar el mapa del subsol de Barcelona per evitar esvorancs com el del Putxet

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
El grup municipal d'ERC Barcelona proposarà en les comissions del mes de setembre, que se celebren aquest dimarts i dimecres, crear un mapa "digital, actualitzat i viu" del subsol de la ciutat per evitar esvorancs com el del Putxet.
"No podem actuar en cada obra com si Barcelona fos una ciutat que es construeix de nou", ha sostingut el portaveu republicà, Jordi Castellana, en una roda de premsa aquest dilluns, en la qual ha alertat que hi ha informació però que podria estar fragmentada.
Els republicans també portaran una proposta per accelerar la climatització de les escoles ja que, ha avisat, els "nens no poden esperar fins que arribi el 2029", i també demanaran una auditoria sobre el comportament tèrmic del parc municipal d'habitatge.
Finalment, proposaran un pla urbanístic de resiliència als barris de l'entorn de Collserola davant els incendis patits aquest estiu, preparant-los contra el creixent perill d'incendi.