ERC nega que Colau hagi traslladat una "proposta formal" a Maragall per compartir l'alcaldia

Asseguren que Colau tampoc no l'ha consensuat amb el PSC



BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

ERC ha negat que l'alcaldessa en funcions i candidata de BComú, Ada Colau, hagi traslladat una "proposta formal" al candidat republicà, Ernest Maragall, per compartir l'alcaldia amb ell i també amb el candidat del PSC, Jaume Collboni, durant el mandat, informen fonts republicanes aquest dimarts a Europa Press.

Colau ha plantejat aquest mateix dimarts que Maragall ocupi el lideratge durant el primer any de mandat, que ella ho faci el següent any i mig i que Collboni acabi la legislatura al capdavant del consistori durant el mateix període de temps, una proposta sobre la qual ha dit que tots dos candidats estan "disposats a parlar".

No obstant això, els republicans asseguren que "no és cap proposta" i recalquen que no està consensuada amb el PSC i, per tant, consideren que no és real.

Les mateixes fonts insisteixen que els comuns no l'han traslladat "ni formalment ni conjuntament" a Maragall, ni tampoc de manera unilateral li han fet arribar cap paper o proposta formal.

L'única reunió que han mantingut Colau i Maragall va ser el 31 de maig, tres dies després de les eleccions municipals, que els republicans situen com una "presa de contacte", com també van fer amb Collboni i amb el candidat de Junts, Xavier Trias.