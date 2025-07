ERC exigeix mesures per millorar la Via Laietana de Barcelona perquè la considera "decebedora"

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -

Els regidors d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Castellana i Jordi Coronas, han exigit aquest dilluns millores urgents a la Via Laietana com la instal·lació de tendals, la plantació d'arbres i l'execució completa del projecte pactat, en considerar que "el resultat de la reforma és decebedora", segons ha informat el grup en un comunicat.

La formació ha assenyalat que el govern de Jaume Collboni no ha complert els acords assolits i ha reclamat que la via no sigui "un símbol de promeses incomplertes, sinó d'una Barcelona que avança amb rigor", a més de denunciar que el projecte actual genera inseguretat i conflictes, especialment al carril bici.

ERC també ha criticat la retirada de la reforma del 30% d'habitatge protegit, que veu com una mostra de la "nul·la capacitat del govern municipal per aconseguir acords de majoria", i ha exigit convocar immediatament la comissió de seguiment per avaluar el futur de la mesura amb tots els agents implicats.