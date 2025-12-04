ERC exigeix a Collboni una "actuació immediata" contra les rutes d'alcohol que operen a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
El grup d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona ha registrat una iniciativa per exigir al govern de l'alcalde Jaume Collboni una "actuació immediata" contra les rutes de borratxera que encara operen a la ciutat, malgrat la prohibició vigent.
En un comunicat aquest dijous, el partit ha demanat sancions i que el consistori obligui els proveïdors web a retirar aquests continguts i el desplegament d'un operatiu específic de la Guàrdia Urbana per "interceptar, dissoldre i sancionar 'in situ' tant els organitzadors, com els locals participants".
El regidor d'ERC, Jordi Coronas, ha afirmat que Barcelona "no pot ser el parc temàtic de les borratxeres" i ha lamentat, en les seves paraules, que malgrat ser una activitat il·legal, si es continua fent és perquè el govern municipal és permissiu.