ERC espera que Barcelona encapçali el Pacte Nacional per la Llengua i exerceixi el seu "rol de capital"

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Castellana, ha instat la resta de grups municipals a votar a favor de la declaració institucional en la qual proposen que la ciutat s'adhereixi al Pacte Nacional per la Llengua i que, així, exerceixi el seu "rol de capital de Catalunya".
"Esperem que hi hagi un acord immensament majoritari a l'Ajuntament perquè ens hi adherim", ha afirmat en una roda de premsa aquest dilluns amb la regidora republicana Rosa Suriñach, en què també ha lamentat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el decret que blindava el català.
Per la seva banda, Suriñach ha recordat que dimecres es debatrà la proposta conjunta amb BComú per reclamar a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que reclami a l'Estat que es brindi protecció a la Global Sumud Flotilla, de la qual forma part el també regidor d'ERC Jordi Coronas.
"Barcelona sempre ha estat una ciutat de pau i solidaritat i avui toca demostrar-ho plenament també amb Palestina", ha assenyalat la republicana, que ha explicat la resta d'iniciatives que ERC portarà a les comissions aquest mes.
En concret, reclamaran més recursos per a les beques menjador tenint en compte l'augment del cost dels aliments i, per tant, el creixent risc de vulnerabilitat dels infants, afrontant també els retards en el seu pagament "tensionant el sistema i posant-lo en risc".