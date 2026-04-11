ERC escull a Jaume Graells candidat a l'alcaldia de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -
ERC ha presentat a Jaume Graells com a candidat a l'alcaldia de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) per a les eleccions municipals de maig de 2027, després d'haver estat reelegit per unanimitat per l'assemblea local del partit, explica l'organització política en un comunicat.
La proclamació de Graells com a candidat s'ha celebrat aquest dissabte a l'Ateneu de Cultura Popular de l'Hospitalet, a un acte que també ha comptat amb la presència de la secretària general d'ERC i candidata a l'alcaldia de Barcelona pel partit, Elisenda Alamany, conjuntament amb altres membres de la direcció nacional del partit.
Durant l'acte, el candidat a l'alcaldia ha assenyalat que assumeix el nomenament com un gran compromís amb la ciutat i els veïns de la mateixa, alhora que ha evidenciat la voluntat d'ERC de "liderar un canvi polític a la ciutat després de més de quatre dècades de governs socialistes".
"És l'hora de tancar una etapa esgotadora i obrir una nova mirada de futur", ha dit, i ha afegit que el seu no és un projecte de partit, sinó de ciutat.
Per la seva banda, Alamany ha afirmat que l'Hospitalet i Barcelona comparteixen molts reptes i ha fet una crida a "treballar junts", alhora que ha sostingut que el PSC duu a terme polítiques de grans anuncis i transformacions que no acaben per cobrir les necessitats dels habitants de la ciutat.