ERC dona llibertat a la Federació d'ERC Barcelona sobre una possible entrada al govern de Collboni

Diu que no hi ha data per a la consulta interna sobre el preacord amb el PSC de Barcelona



BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha expressat aquest dilluns que la Federació d'ERC Barcelona és la que ha de decidir com abordar una possible entrada dels republicans al Govern municipal de la ciutat de Barcelona, liderat pel socialista Jaume Collboni.

Així s'ha expressat Sans en una roda de premsa a la seu del partit, en què no ha concretat quan se celebrarà el congrés extraordinari d'ERC Barcelona per decidir sobre el preacord entre el PSC i ERC perquè els republicans entrin a l'executiu municipal.

Sans ha afegit que tampoc no se sap si la votació interna es farà de manera telemàtica o presencial, però ha destacat que la qüestió es tancarà previsiblement en les pròximes setmanes: "Segur que la federació de Barcelona tria el millor", ha dit.

Dijous passat, el partit va suspendre el congrés extraordinari que estava agendat aquell dia per decidir si els republicans obstaculitzen el Govern municipal de Barcelona, arran de la gran afluència de militants que va superar l'aforament de la sala on s'havia de fer la sessió, segons va informar la formació.

La Federació d'ERC Barcelona va anunciar divendres que ajornava el congrés, sense concretar cap data, tenint en compte la coincidència en el temps amb la ronda de consultes al Parlament per a la investidura del nou president de la Generalitat.