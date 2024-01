ERC demanarà explicacions a Collboni sobre de quina manera vol implementar l'"alcalde de nit"

BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona preguntarà en el ple de divendres a l'alcalde, Jaume Collboni, de quina manera implementarà la figura de l'alcalde de nit i amb quines atribucions pretén posar-lo en marxa, informa aquest dimarts en un comunicat.

"Més enllà d'unes declaracions a la premsa no sabem ni quin concepte, ni quines atribucions ni responsabilitats té al cap el Govern municipal per a aquesta alcaldia de nit", ha afirmat el portaveu, Jordi Castellana.

A part d'aquesta pregunta, els republicans presentaran una proposició per demanar més recursos per detectar i evitar casos d'assetjament immobiliari, i un prec perquè l'executiu presenti un informe de balanç sobre la implementació de la mesura per fomentar el català a Barcelona.