ERC demana regular l'accés als búnquers del Carmel de Barcelona davant la "massificació permanent"

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona presentarà una proposició en el ple d'aquest divendres per demanar que es reguli l'accés als búnquers del Carmel a través de la plataforma Gaudir Més davant la "massificació permanent" que hi ha a la zona.
En una roda de premsa aquest dimecres, el regidor republicà Jordi Coronas ha defensat implementar un sistema que permeti "limitar la pressió turística i prioritzar l'ús veïnal de l'espai", a més de reforçar el control dels horaris i augmentar la presència de la Guàrdia Urbana al turó de la Rovira.
Així mateix, ha reclamat que la ciutat deixi de "promocionar aquest espai com si fos un parc temàtic" per protegir la ciutat i defensar la qualitat de vida dels veïns i veïnes que viuen al Carmel.
D'altra banda, demanaran a Collboni que "deixi de banalitzar" el concepte de festa major, com s'ha sobreanomenat la celebració amb la qual la ciutat rebrà el Tour de França, després d'alertar que és un error equiparar-la a les expressions populars construïdes durant dècades i amb suport del teixit associatiu i les entitats.
Finalment, formularan un prec perquè la ciutat reti homenatge a l'expresident del FC Barcelona Josep Sunyol, afusellat per l'exèrcit franquista, amb un acte públic de memòria al costat del club blaugrana: "Memòria democràtica també és defensar la ciutat que volem ser".