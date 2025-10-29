ERC demana que en la promoció turística de Barcelona es destaqui el paper de la ciutat com a capital catalana

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
Els consellers d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas i Jordi Castellana, han explicat que el seu grup proposarà en el ple d'aquest divendres una nova estratègia de promoció turística que "reforci el paper de la ciutat com a capital de Catalunya".
Ho han dit en una roda de premsa aquest dimecres en la qual han detallat que l'objectiu també és reforçar la posició de Barcelona en patrimoni i cultura i valorar la gastronomia del país.
"La nova mirada ha d'integrar el català i que sigui visible perquè és part del que som i del que projectem al món. Barcelona ha de fer de pont i la llengua és l'eix de cohesió del nostre país, igual que el sector agroalimentari, i això queda fora del radar de molts visitants", ha afegit Coronas.
Una altra de les propostes que portaran a la sessió és demanar al govern municipal que "asseguri la continuïtat" dels fons per a la transformació social i d'habitatges del barri del Besòs i el Maresme.
Finalment, Castellana ha comentat que també demanaran que l'executiu de l'alcalde Jaume Collboni doni suport institucional a la iniciativa de 13 entitats que reivindiquen que no es perdi la presó de dones de la Trinitat Vella i es converteixi en habitatges i en un espai de memòria històrica.