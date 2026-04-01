ERC demana no instal·lar pantalles gegants pel Mundial per evitar incidents racistes

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha registrat un prec per demanar al govern de l'alcalde, Jaume Collboni, que no instal·li pantalles gegants durant el Mundial per "prevenir problemes de seguretat o possibles incidents racistes que puguin perjudicar la imatge" de Barcelona.
En un comunicat aquest dimecres, el grup ha explicat que la petició neix arran dels incidents racistes produïts durant el partit amistós de dimarts entre Espanya i Egipte a l'RCDE Stadium.
La líder d'ERC al consistori, Elisenda Alamany, ha afirmat que aquests fets no representen qui són, que no es pot permetre que aquesta sigui la imatge que Barcelona transmet al món i que, per això, la petició és per "preservar la reputació" de la capital catalana.