ERC demana a Collboni més presència del català en els esdeveniments per a estrangers que resideixen a Barcelona

BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -

ERC ha demanat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, més presència i difusió de la llengua catalana, juntament amb l'anglès i altres idiomes, en els esdeveniments adreçats a estrangers que resideixen a Barcelona que organitza l'Ajuntament, a més d'activitats de sensibilització de diferents llengües que permetin a aquest col·lectiu descobrir els principals elements que configuren la identitat de la ciutat.

El portaveu d'ERC, Jordi Castellana, ha afirmat que cal donar eines als "expats" perquè "visquin com un barceloní més", i que es puguin enriquir amb aquesta llengua per fer-la servir com una eina de comunicació habitual, en el prec que ha fet a l'alcalde i que ha acceptat.

Per la seva banda, Collboni ha recomanat a Castellana tenir més cura amb l'ús del llenguatge i s'ha mostrat en desacord amb que se'ls qualifiqui d''expats', i també ha subratllat els programes que el consistori està preparant per al 2025 en els quals s'incrementarà la presència del català a través de sessions interactives, accions de difusió i material informatiu.