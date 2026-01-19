ERC demana a Collboni destinar 12,5 milions d'euros a comprar habitatges per a persones sense llar

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Castellana, ha avançat que el seu grup proposarà en la comissió d'Economia i Hisenda d'aquest dimecres que el govern de l'alcalde, Jaume Collboni, destini 12,5 milions dels 50 que van pactar per a la compra d'habitatge via tempteig i retracte a habitatges per a persones sense llar.
"No podem esperar més i proposem una mesura concreta i ràpida que va a l'arrel del problema. Es tracta del 25% del pressupost que vam pactar amb el govern i que el destini a la iniciativa Housing First", ha sostingut en una roda de premsa aquest dilluns.
Ha remarcat que aquest model funciona perquè "es basa a garantir una llar digna a les persones que no en tenen i després treballar en altres qüestions relacionades".
Els republicans també presentaran una esmena a la totalitat a l'operació Fred municipal, ja que consideren que ha quedat desfasada perquè espera arribar als 0 graus per activar-se.
"Proposarem que no tingui límit de dies; espais d'on passar la nit de baixa exigència reals perquè persones, independentment de la seva situació, hi puguin accedir; i recursos descentralitzats perquè hi hagi equipaments en diferents punts", ha explicat.