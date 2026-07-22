ERC demana que Barcelona doni ajuts econòmics per instal·lar ventiladors de sostre i aire condicionat

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, ha explicat que proposaran en el ple del mes de juliol que el Govern municipal concedeixi ajuts econòmics perquè els barcelonins puguin instal·lar ventiladors de sostre i aire condicionat al seu domicili i que tinguin bonificacions en la factura durant les onades de calor.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimecres al costat del regidor Jordi Castellana en la qual ha emmarcat la petició en les altes temperatures que viu la ciutat: "No hi ha dies que refresqui, no plou i s'han batut rècords històrics de temperatura. Necessitem mesures immediates i efectives per protegir la ciutadania".
Ha afegit que el primer refugi climàtic és la pròpia llar i ha reclamat que el consistori mantingui oberts els refugis climàtics tot l'estiu i crear zones d'ombra temporal a la plaça Universitat, la Via Laietana i el passeig Lluís Companys.