ERC comença el seu congrés extraordinari per decidir si investeix Trias o vota Maragall

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

ERC ha començat aquest dissabte cap a les 10.30 hores el seu congrés extraordinari amb la militància de Barcelona per decidir si investeix com a alcalde de Barcelona el candidat de Trias per Barcelona, Xavier Trias, o vota el seu candidat, el republicà Ernest Maragall.

A hores del ple de constitució de l'Ajuntament, que comença a les 17.00 hores, s'han acostat fins a la seu d'ERC, Maragall; la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella; el president de la Federació d'ERC Barcelona, Gerard Gómez del Moral; i els número 2 i 6 de la llista, Elisenda Alamany i Jordi Corones.

La militància d'ERC es pronunciarà en aquest congrés sobre un possible pacte entre Trias i Maragall, o si el descarten i voten Maragall com a candidat.

Fins aquest divendres totes dues formacions han estat negociant sobre un possible acord per governar junts Barcelona que, segons fonts coneixedores, inclouria dues tinences per a ERC.

Junts Barcelona també està votant aquest dissabte al matí (des de les 8.00 i fins a les 14 hores) sobre si avala que Trias governi amb Maragall.