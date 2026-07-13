ERC de Barcelona proposa instal·lar cobertes blanques als edificis públics per reduir la calor

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
El grup d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona demanarà en les comissions del mes de juliol un pla per instal·lar cobertes blanques als edificis municipals per minvar "l'efecte illa de calor, disminuir el consum energètic i reduir la temperatura dels edificis fins a 5 graus menys".
En un comunicat aquest dilluns, la regidora Rosa Suriñach ha afirmat que Barcelona "necessita adaptar-se a una realitat climàtica que ja és aquí" i ha defensat que les cobertes blanques són una solució senzilla i d'impacte immediat.
Els republicans també reclamaran mesures per protegir el patrimoni gràfic de la ciutat i demanaran impulsar la regulació del lloguer dels locals comercials a les zones més tensionades.