ERC Barcelona, sobre l'enquesta municipal: "Cada vegada és més difícil viure a la ciutat"

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
ERC Barcelona ha considerat que els resultats de l'Enquesta de Serveis Municipals 2025 confirmen que la ciutadania continua preocupada per l'habitatge i la seguretat i percep que "cada vegada és més difícil viure a la ciutat".
En un comunicat aquest divendres, el grup subratlla que el 26,5% dels enquestats situa la inseguretat com el principal problema i que l'habitatge és la primera preocupació personal (16,1%) i la segona de ciutat (20,8%), a més de reivindicar les seves propostes per limitar els lloguers i ampliar la Guàrdia Urbana amb 100 agents el 2026.
També ha alertat de la caiguda de l'ús social del català fins al 24,8% entre els joves i ha defensat més inversió en llengua i que mesures com la creació d'una fàbrica de continguts digitals i un comissionat de Política Lingüística reforcen el seu compromís amb la identitat de la ciutat.