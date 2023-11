ERC a Barcelona demana a l'ajuntament que destini 12 milions a la promoció del català

Troba "ridícula" la xifra dels comptes municipals del 2022 i hi presenta al·legacions



BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona ha demanat que el consistori inverteixi 12 milions d'euros per promoure l'ús del català i "equiparar la despesa per habitant de l'ajuntament al que fa la Generalitat".

ERC ho ha exigit en un comunicat després de presentar al·legacions als comptes generals de l'ajuntament del 2022, en els quals consten, segons ells, 39.023,71 euros invertits en la llengua, una xifra "ridícula", segons el portaveu republicà Jordi Castellana.

"Sabem que la informació que ens donen no és certa. Seria ridícul que l'ajuntament només destinés 39.000 euros a la defensa i la promoció del català, per això demanem transparència i informació fidedigna sobre la despesa real en aquest àmbit", ha exposat Castellana.

En les mateixes al·legacions, el grup municipal alerta de l'augment de contractes menors atorgats sense concurs que, segons els seus números, suposen el 86,46% del total, "una xifra que no ha parat de créixer: el 2020 representaven el 79%, el 2021 el 81% i prop del 87% el 2022".

A més a més, ha demanat que el consistori justifiqui per què hi ha empreses que superen el llindar màxim permès per a contractes menors.