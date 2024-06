ERC Barcelona defensa l'acord amb Collboni, que haurà de ratificar la militància

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federació d'ERC Barcelona, Eva Baró, i el portaveu adjunt del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, han defensat haver arribat a un "molt bon acord" per entrar al govern de Jaume Collboni, tot i que han assegurat que serà la militància qui ho decidirà en una votació dijous.

Ho han dit en una roda de premsa aquest dimecres després que la Federació d'ERC Barcelona va decidir dimarts a la tarda en una reunió extraordinària que consultaria a la militància si avala el preacord perquè els republicans entrin al govern municipal del PSC.

No han concretat com quedaria el cartipàs municipal ni el repartiment de tinències d'alcaldia, tot i que Coronas ha assegurat que la distribució d'àrees serà "el més ajustada possible" i molt avantatjosa per a ERC perquè podrien desenvolupar les seves prioritats, ha dit.