ERC a Barcelona defensa haver "fet els deures" i lamenta la gesticulació sobre els pressupostos

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -

ERC a Barcelona ha defensat haver "fet els deures" respecte a la negociació dels pressupostos 2025, que el govern municipal finalment ha acabat prorrogant, després de no haver arribar a un acord amb BComú, i lamenten la gesticulació dels últims dies per no haver anteposat l'interès de la ciutat.

La formació republicana ha assegurat que, malgrat la pròrroga, totes les propostes s'inclouran en els comptes, i per garantir-ne el compliment es constituirà una comissió de seguiment, informa en un comunicat la formació.

Finalment, ERC defensa haver llegit les necessitats de la ciutat i haver proposat solucions concretes als reptes d'habitatge, seguretat, mobilitat, turisme i defensa del català.