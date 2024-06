ERC Barcelona continua sense un calendari per votar si entra al govern de Collboni

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

ERC a l'Ajuntament de Barcelona encara no té un calendari "concret" per votar una possible entrada al govern de Jaume Collboni, després que el 13 de juny els republicans van ajornar el congrés per manca d'aforament a causa de la gran assistència de militants.

Ho ha dit aquest dimecres en una roda de premsa el portaveu del grup municipal, Jordi Castellana, que ha detallat que es tracta d'un assumpte --que ha vinculat al debat polític actual que es viu "en altres nivells"-- que pertany a l'àmbit de la federació d'ERC Barcelona.

"Com a grup municipal no hem de fer cap valoració respecte a allò procedimental", ha insistit Castellana, que ha dit que els republicans continuen en la mateixa línia d'intentar arribar a acords amb tothom, exceptuant els grups d'extrema dreta.