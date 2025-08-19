ERC assegura que "no hi ha cap acord ni preacord" de Pressupostos amb Collboni

BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El grup municipal d'ERC ha assegurat que "no hi ha cap acord ni preacord" amb el govern municipal de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de cara als Pressupostos del 2026.
En un comunicat, la formació ha expressat la seva sorpresa davant les declaracions de Collboni en una roda de premsa d'aquest dimarts, on ha assegurat que veu "avançat" un preacord amb els republicans, mentre que aquests fins i tot descarten que hagin hagut converses sobre aquest tema.
"No s'ha produït cap conversa ni reunió per encarar una negociació dels comptes", han subratllat els de Elisenda Alamany, que asseguren que ERC ni tan sols ha traslladat alguna petició perquè sigui incorporada en els comptes de l'any vinent.
De fet, sostenen que en aquests moments treballen en fer seguiment dels acords subscrits amb el govern municipal per a l'aprovació dels anteriors pressupostos, que finalment van ser prorrogats en no prosperar la negociació amb BComú.
Collboni també ha assegurat que el seu govern està disposat a ser flexible per treure endavant uns nous comptes i unes noves ordenances fiscals, i que esperen presentar "dins del termini i en la forma escaient" una proposta que compartiran amb la resta de grups.