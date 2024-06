ERC ajorna el congrés per decidir sobre la seva entrada al govern de Collboni per falta d'aforament

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

La federació d'ERC Barcelona ha ajornat el congrés extraordinari per votar el preacord aconseguit amb el PSC per entrar al govern de Jaume Collboni en l'Ajuntament de Barcelona per falta d'aforament, informen fonts dels republicans.

El congrés estava previst a les 19 hores en l'Orfeó Martinenc, en el qual l'assistència de militants ha excedit l'aforament de l'espai i les mateixes fonts apunten que "cal garantir els drets de tota la militància a participar en aquest procés congressual".

La comissió organitzadora buscarà un nou emplaçament que garanteixi el dret a la participació de la militància i avisarà d'una nova data "aviat".