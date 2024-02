ERC afirma que continuen parlant amb Collboni i que "no inlouen altres actors" en les converses

BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Castellana, ha explicat aquest dijous que la seva formació continua parlant amb el govern de Jaume Collboni (PSC) per abordar la governabilitat de la ciutat i que no inclouen altres actors en les converses.

Ho ha dit en una roda de premsa al costat del regidor Jordi Coronas, en la qual ha insistit que parlen de la ciutat, del futur i de la governabilitat, i que no hi ha "gaires novetats", ja que reitera que són assumptes profunds i que mereixen un debat tranquil i discret.

Ha precisat que en les trobades "no s'inclou altres actors ni consideracions d'altres actors" i ha afirmat que no hi ha hagut cap reunió a tres entre el PSC, ERC i BComú per a un possible tripartit.

D'altra banda, la líder de BComú, Ada Colau, ha explicat aquest mateix dijous que Collboni no els ha fet una proposta en ferm per governar junts i que espera avançar en les reunions dels pròxims dies.