ERC acorda amb Collboni incrementar els préstecs d'emancipació del Govern fins als 80.000 euros

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El grup municipal d'ERC ha acordat amb l'executiu de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, incrementar els préstecs d'emancipació del Govern fins a arribar als 80.000 euros amb l'objectiu d'"adaptar aquest instrument a la situació" de la capital catalana.
La proposta ha estat presentada aquest dimecres per la líder dels republicans al consistori i secretària general del partit, Elisenda Alamany, que ha demanat el suport a Junts i BComú en el ple de divendres per aplanar el camí a la mesura, la qual ha confiat que l'any vinent es pugui engegar.
"La classe mitjana i treballadora també té dret a tenir una propietat a la ciutat on ha nascut i ha crescut", ha sostingut Alamany, que ha alertat que hi ha molts joves amb feina estable que no poden estalviar per comprar-se un habitatge a Barcelona, competint amb fons inversors i expats.
D'aquesta manera, el consistori completaria els 50.000 que contempla la Generalitat amb els préstecs Habitatge Emancipació, gestionats a través de l'Institut Català de Finances (ICF), amb fins a 30.000 euros més, arribant als 80.000 que calculen que pot costar l'entrada a un habitatge a la capital catalana.
Com en el cas del Govern, els préstecs municipals es pagarien un cop el beneficiari hagi acabat de pagar la hipoteca i incorporarien una sèrie de "clàusules antiespeculatives" que, segons ha explicat Alamany, hauran de ser definides pel govern municipal per adaptar la mesura tan bé com sigui possible al cas de Barcelona.