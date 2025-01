Entren en vigor a Barcelona les tarifes del transport públic per al 2025

El bitllet senzill costarà 2,65 euros, la T-Casual 12,55, la T-Usual 22 i la T-Jove 44

BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

Les noves tarifes de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona per al 2025 han entrat en vigor aquest dimecres, per la qual cosa els títols del 2024 comprats abans caducaran el 28 de febrer, a excepció de la T-Jove i la T-70/90, que caducaran el 30 d'abril.

Les noves tarifes, aprovades el 27 de desembre, suposen una actualització del 3% respecte a les anteriors, si bé es mantenen els descomptes del 50% en els abonaments de la T-Jove i la T-Usual, també en les versions de família monoparental i nombrosa, explica l'ATM en un comunicat.

Els títols amb tarifes del 2024 que no hagin estat estrenats es poden actualitzar abonant la diferència de preu fins al 30 d'abril, per garantir així el "màxim aprofitament de títols" per part dels usuaris.

Altres títols que no caduquen són la T-Verda i la T-16, que mantenen la seva pròpia caducitat, i respecte a les targetes de cartró T-Mobilitat, pensades per a passatges menys freqüents, canvien de preu de 0,50 a 1 euro per "conscienciar" sobre la seva reutilització.

L'ATM recorda que la gratuïtat dels abonaments recurrents de Rodalies de Catalunya es mantindran fins al 30 de juny, segons el Reial Decret Llei 9/2024 aprovat el 23 de desembre per part del Govern central.

PREUS

Pel que fa als preus d'1 zona, el bitllet senzill costarà 2,65 euros; la T-Casual 12,55; la T-Usual i la T-Jove, totes dues amb un descompte del 50%, 22 i 44 euros respectivament; la T-Dia 11,55; la T-Familiar 11,05, i la T-Grup 87,35.

Altres títols com la T-Usual per a persones en atur costaran 5,50 euros; el Pack Berguedà-Barcelona 32,60; el Pack Berguedà-Bages 21,55; el Pack Ripollès-Barcelona 32,60; la T-Aire 2,30; la T-Casual per a treballadors de l'Aeroport de Barcelona 12,55, i el Billet Aeroport de TMB 5,70.