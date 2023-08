Endolla Barcelona (B:SM) registra un 40% més de recàrregues respecte a 2022 i uns 18.000 usuaris

BARCELONA, 10 ago. (EUROPA PRESS) -

La xarxa d'electromobilitat de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), Endolla Barcelona, ha registrat 658.265 recàrregues de vehicles elèctrics, un 40% més que el primer semestre de 2022, ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat d'aquest dijous.

Tots aquests usos han suposat el subministrament de 777.324 KWh, un 62% més que fa un any i un augment de persones que utilitzen diàriament el servei, que compta amb 17.992 usuaris (32,5% més).

LAIA BONET

La regidora de Mobilitat i presidenta de B:SM, Laia Bonet, ha explicat que la xarxa segueix creixent "de manera equitativa" a tots els barris i s'anticipa a la demanda per acompanyar a la ciutadania en la transició cap al vehicle elèctric.

A finals de 2023, es preveu que el servei tingui operatius 1.000 punts de recàrrega, i al llarg de l'any s'incorporaran 283 de nous que se sumaran als 717 que "ja existeixen actualment".

Es trobaran a la Xarxa d'Aparcaments B:SM, on hi ha 7 de cada 10 punts existents, unes xifres que mostren que Barcelona és la "segona ciutat europea amb major nombre de punts de recàrrega per km2", per darrere d'Estocolm.