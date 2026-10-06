Endesa treballa amb 200 tècnics per tornar la llum a 2.097 clients a Barcelona davant d'una pluja "excepcional"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Uns 200 professionals d'Endesa treballen aquest dimarts per accelerar la recuperació del subministrament elèctric enfront de les pluges, "un fenomen meteorològic extrem, excepcional i perllongat durant tres dies" que ha impactat, en gran part, a l'àrea metropolitana de Barcelona.
"Des del primer moment" van mobilitzar tots els recursos disponibles, han assegurat fonts de la companyia aquest dimarts, dia en què la primera tenienta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha dit que el consistori estudia sancionar la distribuïdora si no resol les incidències ràpidament.
2.097 CLIENTS SENSE SUBMINISTRAMENT
Endesa ha concretat que a les 19.30 el nombre de clients sense subministrament a Barcelona ciutat és de 2.097, però "no tots aquests clients acumulen 48 hores sense servei" perquè les incidències han estat progressives aquests tres dies; i 56 clients segueixen afectats per avaries d'especial complexitat que superen les 48 hores de durada.
Gran part d'afectacions es deuen a la inundació de centres de transformació, l'entrada d'aigua en infraestructures elèctriques i les incidències a la xarxa subterrània de baixa tensió: a Barcelona el 91% de la xarxa de baixa tensió és subterrània, el qual "fa més complexes les tasques de localització i reparació" d'avaries.
Segons la companyia és "un dels episodis més exigents dels últims anys per a l'operació de la xarxa de distribució", pel volum d'incidències, perquè són simultànies i per la seva complexitat.
A més ha ofert a l'Ajuntament "tota la informació necessària, analitzar conjuntament el que ha succeït i continuar treballant de manera coordinada", i ha lamentat les molèsties però ha insistit que estan concentrats a recuperar el servei tan aviat com ho permetin les condicions tècniques i de seguretat.