Els veïns i restauradors de Barcelona mantenen les seves discrepàncies sobre l'Ordenança de Terrasses

L'Ajuntament defensa la llei actual com una eina de consens

BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

Els veïns i el sector de la restauració de Barcelona mantenen les seves discrepàncies sobre l'Ordenança de Terrasses, debat que s'ha tornat a obrir després de les iniciatives ciutadanes presentades per representants de tots dos sectors fa poc més de dos mesos: la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) i el Gremi de Restauració de Barcelona.

La FAVB va traslladar una petició al síndic de greuges de la ciutat aquest dilluns amb l'objectiu d'elaborar un estudi comparatiu entre les dues iniciatives i va convidar el Gremi per presentar-la de manera conjunta.

Sobre aquest assumpte, l'entitat veïnal va emetre un comunicat en què lamentava no haver rebut resposta per part del sector de restauradors, cosa que el Gremi ha justificat amb el fet de no haver tingut un "marge prudencial" de temps per fer-ho.

PETICIÓ AL SÍNDIC

La petició al síndic ha sorprès el president del Gremi, Roger Pallarols, que considera que aquesta acció és un intent de desacreditar el Gremi: "Nosaltres ja hem manifestat que amb ells no pactarem res relacionat amb la restauració ni amb les terrasses".

En una entrevista a Europa Press, Pallarols al·lega que la demanda de la FAVB és un mecanisme per "marejar la perdiu", perquè dona motiu al fet que el síndic s'excedeixi de les seves competències, ja que considera que no es tracta de cap òrgan electe i no li correspon participar en els processos normatius.

D'altra banda, la vicepresidenta de la FAVB, Ana Menéndez, admet que qualsevol decisió que procedeixi de la sindicatura no és vinculant, i explica que la seva petició vol recollir recomanacions que l'Ajuntament pugui valorar per millorar les seves polítiques i la garantia dels drets de la ciutadania, explica en unes declaracions a Europa Press.

Amb aquesta acció la FAVB pretenia que la sindicatura aportés les possibles solucions que planteja cadascuna de les propostes i elaborar una anàlisi "objectiva" al debat.

"ANOMALIA DEMOCRÀTICA"

La FAVB va lliurar a l'octubre gairebé 18.000 signatures per impulsar una ordenança nova i, al mateix temps, el Gremi va elaborar la seva pròpia proposta per evitar qualsevol canvi en la llei, cosa que l'entitat veïnal considera una "anomalia democràtica" per la pressió que pot exercir una entitat que, en la seva opinió, té més capacitat econòmica.

"Nosaltres vam trigar quatre mesos, que era el temps total de què disposàvem, perquè el vam necessitar. La nostra iniciativa té la mateixa validesa que la seva", defensa Menéndez, que destaca l'esforç dels voluntaris que van participar per recollir les signatures a peu de carrer.

Des del Gremi, Pallarols defensa que en només un mes --en comparació amb els quatre que va necessitar la FAVB-- van superar l'entitat veïnal en 11.000 signatures per defensar l'ordenança actual, cosa que el president dels restauradors veu com "superior" quant a la legitimitat de les seves demandes.

"Es tracta d'un acte de defensa legítima davant d'una nova agressió per part de la FAVB, que continua amb la seva actitud d'atac continu des del primer dia", sosté.

RESPOSTA DE L'AJUNTAMENT

El Govern municipal considera que l'Ordenança de Terrasses ha de ser una eina de consens, i els canvis han de mantenir aquest equilibri després de l'última "gran" modificació que es va fer el 2018, informen fonts municipals a Europa Press.

A partir d'ara, les signatures de les dues iniciatives continuen el seu procés de tramitació a l'Ajuntament d'acord amb el Reglament de Participació Ciutadana, i a partir d'ara hauran de passar per comissions, exposicions al públic i arribar al ple, en el qual els diferents grups municipals s'hauran de posicionar.

"SÓN L'ANTITOT"

Pallarols ha defensat el sector de la restauració, que segons ell ha travessat moments difícils com la crisi de la covid-19 o la recent inflació, i ha lamentat que la FAVB faci una esmena total a la ciutat i a la forma de viure dels barcelonins: "Són els antiterrasses, antimotos, antituristes, anticreuers i antiesdeveniments. Són l'antitot".

No obstant això, Menéndez defensa que la campanya 'Volem terrasses que ens deixin viure' es va pensar en positiu, en les seves paraules, perquè assegura que els veïns sí que les volen: "No tenim una obsessió contra les terrasses, però volem solucionar el conflicte".

PETICIONS I DEMANDES

Entre les peticions més destacades, la FAVB contempla que les terrasses siguin espais lliures de fum; proposen realitzar informes acústics previs; establir uns horaris compatibles amb la vida quotidiana i el descans dels veïns, i aplicar sancions a les infraccions i penalitzar les reincidències: "El règim sancionador és feble i ineficaç".

En cas de reobrir el debat sobre una possible revisió de la llei, el Gremi demanaria aprofundir en la simplificació normativa perquè la regulació sigui fàcil d'entendre, aplicar i complir, i amb això la supressió del manual operatiu, així com l'equiparació horària amb altres ciutats i la possibilitat que es puguin fer servir taules més grans en funció del tipus de servei i el nombre de comensals.

NEGOCIACIONS

Actualment, les negociacions entre les dues parts són inexistents, ja que el Gremi no vol seure a parlar amb la FAVB, a la qual critica tenir una conducta, en les seves paraules, amenaçadora i d'assetjament: "Ells promouen la cultura de la cancel·lació, que és pròpia d'un règim dictatorial", denúncia Pallarols.

La vicepresidenta de la FAVB mostra la seva disposició a seure a negociar amb els restauradors per trobar un consens i afegeix que "contínuament" es posen en contacte amb el Gremi, l'última vegada per detallar els punts de la seva iniciativa ciutadana.