Els veïns de Nou Barris demanen restituir el nom de la plaça Virrei Amat

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
Un total de 1.440 veïns del districte de Nou Barris de Barcelona han signat la proposta que lidera la plataforma Restituïm per restaurar el nom republicà de la plaça Virrei Amat de Barcelona, aleshores batejada com Joan Salvat-Papasseit, en honor al poeta barceloní.
Les signatures, que superen les 800 necessàries per tractar-ho al Consell de Districte, van ser entregades a la seu del districte de Nou Barris aquest dilluns 5 de gener i ara han entrat en un procés de validació que Restituïm confia superar, explica a Europa Press un dels seus promotors, Francesc Quintana.
"L'oblit absolut és l'última baula de la repressió", defensa Quintana, que assegura que la iniciativa és un acte de memòria democràtica per recuperar un dels símbols de l'etapa democràtica al barri, tapat el 1942 en substituir el nom original de la plaça pel del virrei del Perú de 1761 a 1776, Manuel d'Amat i de Junyent.
Un cop validades les signatures presentades per Restituïm, els partits amb representació al Consell de Districte de Nou Barris s'hauran de tornar a posicionar després que el 2024 la mateixa proposta fos rebutjada amb els vots a favor de BComú (4), Junts i ERC (2) i el rebuig dels socialistes (7), el PP i Vox (2).
"Precisament perquè no el volem oblidar, el que no hem de fer és oblidar-lo. Si ho féssim, no hi hauria memòria històrica", sosté Quintana, que afirma que no han trobat cap veí viu que recordi la plaça com a Joan Salvat-Papasseit.