Els veïns de 2 de les 8 finques desallotjades al Putxet de Barcelona tornaran dilluns

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
La delegada de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, ha afirmat que els veïns i comerciants de 2 de les 8 finques desallotjades al Putxet de Barcelona per un esvoranc produït durant les obres de l'L9 del Metro podran tornar dilluns a casa i reobrir els locals comercials.
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans al costat del director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, i el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle.
Els veïns que podran tornar són els dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, la qual cosa suposa 11 habitatges i 4 locals comercials.