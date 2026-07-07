Els veïns desallotjats al Putxet de Barcelona esperen saber si podran tornar a casa aquest dimarts

David Oller - Europa Press
BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
Els veïns del barri del Putxet de Barcelona desallotjats de casa seva per l'esvoranc d'aquest dimarts en un interior d'illa que afecta 5 finques del barri segueixen les conseqüències de l'incident i esperen saber si podran tornar al seu immoble a la nit.
El cas més directe és el de l'administrador de la pizzeria Verona, Domingo Finez, que en arribar al local ha vist una llum i en acostar-s'hi ha vist que no era una llum, sinó la conseqüència d'un forat "que s'ha empassat el lavabo sencer", ha declarat a Europa Press.
Ha afirmat que està "en xoc però content", perquè no hi havia ningú al restaurant, en no coincidir amb el torn d'àpats, i ha dit que dilluns ja li va semblar veure alguna cosa: "A la nit sortia alguna esquerda".
La Thais, treballadora d'una clínica dental que ha estat desallotjada aquest dimarts a primera hora, ha explicat que han sortit per precaució perquè "hi havia moltes esquerdes" i que ja no els han deixat tornar a entrar.
I el cas més recent és el de la Carla, que ha hagut d'abandonar el seu immoble del carrer Sant Gervasi de Cassoles al migdia, una de les finques sobre les quals ni el Govern ni l'Ajuntament han confirmat encara el desallotjament.
"Els bombers han trucat a la porta i m'han donat 10 minuts per agafar el que vulgui i anar-me'n de casa. Així que he agafat la meva tortuga i una mica de roba i he sortit, però no sé si podré tornar avui", ha relatat.