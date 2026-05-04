Els veïns de Barcelona celebren la reordenació de busos però avisen que "no resol el problema"

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) ha celebrat la reordenació de busos interurbans presentada la setmana passada per part de l'Ajuntament però han avisat que "no resol el problema de fons".
En un comunicat aquest dilluns, auguren que l'ús d'aquest tipus de transport no disminuirà davant les deficiències de Rodalies i l'encariment de la benzina, entre d'altres, per la qual cosa reclamen al consistori que vagi "més enllà de la gestió immediata".
En concret, han proposat reforçar l'oferta de transport públic adequant-la a la demanda de nous usuaris, obrir taules de treball entre les institucions i el veïnat i planificar i invertir a llarg termini amb visió metropolitana davant el creixement de la zona nord de la ciutat o l'ampliació de l'Hospital Clínic.