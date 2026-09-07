Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran una demanda aquesta setmana

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
Els veïns del Putxet afectats per l'esvoranc produït a les obres de l'L9 del Metro de Barcelona presentaran una demanda col·lectiva contra la Generalitat de Catalunya aquesta setmana, en la qual reclamaran danys materials, econòmics i morals.
Ho ha anunciat l'advocada que representa els afectats, Carmen Pérez Pozo-Toledano, en unes declaracions a 3Cat recollides per Europa Press aquest dilluns, en les quals ha assenyalat que la demanda anirà d'acord amb la "culpa in vigilando".
"Quan contractes perquè facin una feina, has de vigilar que qui ho faci, ho faci bé. I això no ha passat", ha explicat la lletrada, que també ha assenyalat el dany irreparable que està suposant per als veïns ser lluny de casa durant mesos.