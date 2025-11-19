Els usuaris valoren la xarxa de parcs de l'AMB amb la puntuació més alta "de la història"

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Un estudi encarregat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a l'Institut Metròpoli indica que els usuaris de la xarxa de parcs de l'AMB han puntuat aquest 2025 amb una mitja de 7,92 sobre 10 la qualitat percebuda en aquests espais, la qual cosa converteix la valoració en la més elevada "de la història".
Així ho ha informat l'AMB en un comunicat aquest dimecres, en què s'apunta que, en comparació amb l'edició anterior (2021), la qualitat percebuda millora a 20 parcs i, a més, destaquen que tots els parcs han aprovat i que els usuaris, quan visiten els parcs, els troben millor del que esperaven abans d'anar-hi.
Per a l'estudi s'han fet més de 6.150 entrevistes en un total de 48 parcs i la millora de la qualitat percebuda a la xarxa de parcs és progressiva des del 2013, quan va obtenir un resultat de 7,45; el 2015 va ser d'un 7,48; el 2017 d'un 7,59; el 2019 d'un 7,65 i, el 2021, d'un 7,85.
Han apuntat que "un any més" el Jardí Botànic Històric de Barcelona obté la millor valoració de tota la xarxa de parcs, amb un 9,05, i que les variables més ben valorades són la tranquil·litat, la proximitat, el disseny del parc, la vegetació i les zones de jocs infantils, entre d'altres.
És el 18è any que es fa aquest estudi i es tracta d'una activitat estadística amb l'objectiu principal de determinar el perfil dels visitants, els hàbits d'ús, l'opinió i la valoració sobre diferents aspectes de la gestió "a fi de planificar millor les actuacions" que es duran a terme als espais de la xarxa.