Els usuaris de Metro de Barcelona no poden pagar amb targeta bancària per una incidència

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

Els usuaris de Metro de Barcelona no poden pagar amb targeta bancària aquest dijous al matí a causa d'una incidència tècnica, ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a les 10 hores en un tuit recollit per Europa Press.

L'empresa ha anunciat que el sistema de pagament amb targeta "no funciona correctament" a causa d'una incidència.

"Els tècnics de telecomunicacions treballen per resoldre el problema tan aviat com sigui possible", apunten en un altre tuit.