Els treballadors municipals en vaga es manifestaran durant la visita del Papa a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
Els treballadors dels serveis municipals en vaga han decidit mantenir les protestes de les darreres setmanes i han anunciat que es mobilitzaran durant la visita del papa Lleó XIV a la ciutat, els dies 9 i 10 de juny.
En un comunicat aquest dijous, el delegat sindical de la CGT al consistori, Víctor Guimerà, ha lamentat el "negacionisme" de l'alcalde, Jaume Collboni, a l'hora d'arribar a una solució amb les plantilles de serveis socials, atenció al ciutadà, feminisme, escoles bressol i biblioteques.
Així mateix, ha avisat que el Govern municipal encara és a temps de "desescalar el conflicte" i ha afirmat que aquest divendres tornaran a portar les protestes a la plaça Sant Jaume, durant el ple extraordinari per tractar la situació dels treballadors.