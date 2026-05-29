Els treballadors municipals en vaga demanen diàleg a Collboni: "Si no, farem que ens escolti"

Amenacen amb protestar durant la visita del papa Lleó XIV, els dies 9 i 10 de juny
BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -
Els treballadors dels serveis municipals en vaga han insistit a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que s'assegui a negociar per revertir el conveni laboral que va entrar en vigor al febrer: "Si no està disposat a negociar, tots els col·lectius de l'Ajuntament el dia 9 anirem a la vaga i farem que ens escolti".
En unes declaracions aquest divendres, els representants sindicals de la CGT Víctor Guimerà i Cristina Roca han amenaçat el govern municipal amb manifestar-se durant la visita del papa Lleó XIV, que visitarà la ciutat els dies 9 i 10 de juny.
Han assenyalat que el nou conveni ha fet "vessar el got, que ja estava molt ple, d'uns serveis col·lapsats, amb plantilles infradotades", mentre que l'alcalde Collboni evita asseure's a negociar amb els treballadors.
INTERSINDICAL
Per la seva banda, el delegat de La Intersindical Miquel Roca ha lamentat l'absència de diàleg per part del govern: "Si nosaltres ho fem amb la nostra ciutadania, per què els polítics no poden fer política d'una vegada per sempre?".
"L'única cosa que estan fent ara és menysprear-nos i insultar-nos", ha afirmat Roca, que ha reclamat respecte per la plantilla municipal, a més de procurar més recursos tant econòmics com de personal.
Respecte al ple extraordinari que se celebra aquest divendres, ha criticat que Collboni dediqui "30 miserables minuts a parlar de més de 4 mesos de vaga d'una plantilla que afecta 2.500 treballadors".