Els treballadors del Metro de Barcelona s'uneixen a la vaga general

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El comitè d'empresa dels treballadors del Metro de Barcelona ha anunciat la seva adhesió a la vaga general de l'11 de novembre i han animat a participar-hi de manera activa a tota la plantilla.
En un comunicat aquest divendres, han fet una crida a "participar en piquets, mobilitzacions, actes i assemblees" durant la jornada per exigir a tota la classe política que millorin les condicions de vida de la ciutadania, especialment de l'habitatge.
En concret, han reclamat que es duguin a terme les reformes perquè "l'habitatge deixi de ser una mercaderia, augmentin els salaris i es reverteixi l'escassetat de la vida".